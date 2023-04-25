Перспективный блок: присоединиться к БРИКС захотели еще 19 стран

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Расширение экономического объединения будет обсуждаться на предстоящем саммите.

Девятнадцать стран заинтересованы во вступлении в БРИКС. Представитель Южной Африки сообщил, что на предстоящем саммите экономического объединения будут обсуждать расширение блока.

Полный список стран не раскрывается, но известно, что Саудовская Аравия и Иран официально обратились с просьбой о присоединении.

Сейчас в БРИКС входят крупнейшие и быстро развивающиеся страны: Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Экономический рост государств опирается на разнообразие природных ресурсов и высокую численность населения, которая только продолжает расти.

По данным ООН, Индия станет самой густонаселенной страной в мире к началу мая. А есть вероятность, что число граждан уже превысило 1,5 миллиарда человек, обогнав КНР.