SHAMAN закопал капсулу с песней на тысячу лет

Фото, видео: Петров Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Ее местонахождение будет известно лишь одному человеку.

SHAMAN закопал капсулу с секретной песней на тысячу лет. Идея к певцу пришла на его концерте в Крокусе при встрече с поклонниками.

Представители фанклуба артиста организовали следующую инициативу: поклонники певца из Казахстана, Германии, Израиля, Белоруссии оставили пожелания своему кумиру в капсуле, который тот должен будет открыть через год.

«Там уже есть послания, где тебе предлагают встретиться в 300-й сольный концерт», — смеется поклонница SHAMAN.

В ответ музыкант решил написать песню, поместив ее в похожую капсулу времени. И лишь через 1000 лет потомки смогут ее вскрыть. Местоположение капсулы с секретной композицией будет знать всего один человек, который будет передавать эту тайну из поколения в поколение.

«И никто, кроме тех людей, которые откроют ее через 1000 лет, не услышат этой песни», — отметил SHAMAN.

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