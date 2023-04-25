Первого секретаря посольства Молдавии объявили персоной нон грата в России

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Данное решение стало ответной мерой РФ на антироссийские заявления иностранного государства.

Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Молдавии в Москве Валериу Маня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на молдавский диписточник.

«Персоной нон грата в РФ объявлен Валериу Маня», — цитирует его агентство.

Данное решение в дипведомстве объяснили ответной мерой на агрессивные заявления руководства Молдавии, а также присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза, фигурантами которых являются граждане Российской Федерации.

Несколькими часами ранее послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию вручили ноту и уведомили о решении закрыть въезд в Россию ряду молдавских лиц. Покидая ведомство, Лилиан Дариай назвал встречу с его руководством конструктивной и объяснял визит в министерство планами обсудить вопросы «дипломатической рутины».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что китайского посла хотят объявить персоной нон грата во Франции из-за слов о Крыме.