«Не ждите хороших новостей»: пиарщик Власовой раскрыл правду о ее состоянии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; личный архив Андрея Крпова; 5-tv.ru

Знаменитость выступала на сцене, но ей стало плохо. Микрофон выпал из рук и артистка начала терять сознание.

Состояние певицы Наталии Власовой действительно ухудшилось. Эту информацию подтвердил ее PR-директор Андрей Карпов. По его словам, артистке стало плохо на мероприятии. Она выступала на сцене, однако пение пришлось прервать.

«Наталию госпитализировали с 23 на 24 апреля. Это был корпоратив в Москве, в „Москва-Сити“. Корпоратив она не допела, примерно на третьей-четвертой песне ей стало плохо. Сначала выпал микрофон из рук, но благо сзади у нее был музыкант, который смог ее подхватить. Ее быстро отнесли за кулисы и сразу вызвали скорую помощь», — сообщил PR-директор в беседе с 5-tv.ru.

По словам Карпова, после приезда медиков артистку забрали в больницу. Ночью Власовой провели операцию и подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом другую информацию, которая иногда появляется в Сети, директор не может подтвердить.

«Хороших новостей от врачей нет, и они попросили не ждать. Наверное, это единственное, что я пока могу сказать», — заключил PR-директор исполнительницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какую именно, вероятно, операцию могли провести Власовой.