Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом

Фото: www.globallookpress.com / Isabelle Vautier

Имя и пол наследника родители пока не раскрывают.

Британский актер Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом. Об этом пишет Daily Mail. Молодого папу вместе с коляской запечатлели папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. Рядом шла актриса Эрин Дарк, подарившая Рэдклиффу наследника.

Кажется, актер пытался максимально замаскироваться. На фото он, одетый в футболку с рисунком и толстовку с капюшоном, прячет лицо под защитной маской и козырьком от бейсболки.

Главный герой саги «Гарри Поттер» познакомился с будущей супругой на съемках драмы «Убей своих любимых» в 2012 году. О беременности Эрин стало известно в марте 2023-го. Супруги были «абсолютно взволнованы» перспективой стать родителями, но с нетерпением ждали своего первенца.

Эрин скрывала беременность до тех пор, пока живот не стал слишком заметен. Теперь супругов поздравляют с рождением ребенка, пол и имя которого пока неизвестны.

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