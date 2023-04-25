Отек легких и ИВЛ? Наталии Власовой могли провести сложную операцию на сердце

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Знаменитость может находиться в больнице, но, вероятно, под чужим именем.

Самочувствие певицы Наталии Власовой оставляет желать лучшего. Сейчас артистке стало хуже. Она находится в реанимации, врачи диагностировали ей серьезные сложности с сердцем. Об этом сообщает StarHit.ru.

В издании отмечается, что состояние звезды стремительно ухудшилось во время праздника. Когда к артистке приехали медики, то призвали ее лечь в больницу. После этих событий певице поставили диагноз — ишемия, а потом, вероятно, отправили в реанимацию. Сегодня изданию сообщили, что 44-летняя Власова перенесла хирургическое вмешательство.

«Ночью Наташе провели сложную операцию на сердце — делали коронарное шунтирование. После операции подключили к ИВЛ. У нее отек легких, сама дышать не может», — сообщил источник онлайн-журнала.

Стоит отметить, что по данным 5-tv.ru, певицу никуда не госпитализировали, источники эту информацию не подтверждают. Есть вероятность, что артистка находится в частной клинике, и, возможно, под другим именем. В том числе местоположение медицинского учреждения неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные обстреляли машину певицы Наталии Власовой.