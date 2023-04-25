Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Певец недавно впервые стал отцом, но ощущения свободы и легкой дерзости не утратил.

Певец Роман Архипов, который недавно стал отцом, не утратил своего бунтарского характера. О жизни в новом статусе он рассказал на гала-концерте в честь 20-летия «Фабрики звезд».

«Рокер же — это состояние души. И у меня музыка не всегда тяжелая. У меня много лирики. Я сам по себе свободный. Свободный внутри. <…> Что я пытаюсь своему слушателю передать, это именно состояние свободы, состояние легкой вменяемой дерзости, веселья», — рассказывает артист.

Фабрикант называет себя порядочным семьянином, при этом ему до сих пор удается оставаться бунтарем на сцене. А семья, по словам Архипова, ему в этом только помогает. Новому статусу певец радуется: он меняет подгузники своей четырехмесячной дочке Еве и поет ей колыбельные.

Личная жизнь Романа Архипова всегда привлекала внимание общественности. В январе 2013 года экс-солисту группы «Челси» приписывали роман с актрисой Екатериной Климовой, которая на тот момент была замужем за Алексеем Петренко. Серьезных отношений артист ни с кем тогда не строил, только спустя время Архипову удалось встретить свою настоящую любовь. Осенью 2019 года артист женился на дочери миллионера Леонида Огородникова — основателя сети кинотеатров «Каро Фильм». А в ноябре прошлого года супруги объявили о пополнении в семье.

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