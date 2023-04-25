Россия может выйти из-под моратория на размещение ракет средней дальности

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Ранее договор в одностороннем порядке расторг Вашингтон.

Из-за действий США Россия может отказаться от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. С таким заявлением выступил в интервью ТАСС директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков.

«Что касается ракетного оружия американского производства, потенциально способного появиться в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе), включая территорию Японии, то его скоростные характеристики — далеко не единственный критерий, по которому мы будем оценивать такие развертывания. Не менее важна дальность ракетных систем», — заявил Ермаков.

Он добавил, что от параметров дальнобойности будет зависеть придерживание моратория на размещение в тех или иных регионах наземных ракет средней и меньшей дальности. Дипломат добавил, что нынешние действия США и их союзников делают соглашение «более хрупким».

США в одностороннем порядке приостановили действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля 2019 года. Вашингтон сообщил, что Россия первой нарушила свои обязательства, создав ракету 9М729.

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