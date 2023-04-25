«Лола теперь как королева»: как домработница Волочковой стала ее PR-директором

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov,

От уборки и готовки Лола перешла к более серьезным задачам: в ее руки попал рабочий телефон балерины. Как и почему это произошло?

Домработница Анастасии Волочковой стала ее пиар-директором. О том, как это произошло, известная балерина рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Не секрет, что Лола очень давно работает у Волочковой: семь с половиной лет назад она вместе с мужем Рустамом поселилась в загородном доме балерины, где позже родила ребенка. По словам самой Волочковой, она с радостью приютила в своем роскошном особняке целую семью.

«Лола и Рустам — это члены моей семьи, это не домохозяюшка и ее муж, который тоже работает у меня дома. Это люди, которые реально проверены на всем: на деньгах, на добропорядочности», — объяснила Волочкова.

Домработница Лола работает у Волочковой больше семи лет. Личный архив Анастасии Волочковой

От мытья полов и готовки еды Лола перешла к более серьезным задачам: в ее руки попал рабочий телефон балерины. И она смогла разобрать 258 сообщений, среди которых было много действительно выгодных предложений. Так домохозяйка стала заниматься рабочими вопросами Волочковой.

«У меня очень благодатная обстановка дома. Лоле ничто не мешает наводить порядок в доме, и у нас чистота полнейшая в моем особняке, но я ее спрашиваю: „Лол, тебя не напрягает вот эта движуха, которая связана с моей работой?“. Она говорит нет, мне даже очень нравится. Она в движении, все хорошо, так она деньги зарабатывает. Она процент получает с того, что приносит мне деньги. А что плохого? Я вчера посмеялась уже и Рустаму говорю: „Слушай, твоя жена зарабатывает больше чем ты“», — поделилась балерина.

Сейчас Волочкова называет свою жизнь прекрасной, но подчеркивает, что пришла к этому путем страданий и предательств. К слову, балерина рассказывала о предыдущей домработнице, которая пользовалась ее добротой и воровала вещи и еду из дома. А Лоле и ее семье Волочкова всецело доверяет по одной простой причине — они ценят то, что она для них делает.

«Лолочка теперь как королева, и она это ценит. У меня были люди в жизни которым я делала добро. Они свешивали ноги мне на шею и думали, что все это должное. А Лола с Рустамом — это люди, которые ценят то добро, которое я осуществляю», — объяснила Волочкова.

Ранее 5-tv.ru писал, что «белоснежную» Волочкову спутали с ее домработницей.