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Вместе с кинопродюсером Арчилом Геловани известная актриса прожила 11 лет.

Звезда российского кинематографа Оксана Акиньшина подала иск к своему супругу, продюсеру Арчилу Геловани. Актриса намерена взыскать с мужчины деньги по договору займа. Соответствующая информация была опубликована на сайте Пресненского районного суда. О какой сумме долга идет речь — пока неизвестно.

В 2018 году пользователи Сети активно обсуждали, что пара разводится, однако эта информация оказалась слухом. Развод звезд так и не был официально зарегистрирован. У Акиньшиной от Геловани двое детей.

Сейчас актриса может состоять в отношениях в Данилой Козловским, подозревают фанаты. В прошлом году она опубликовала на своей странице в Instagram* совместное фото с бойфрендом. А после участия в съемках фильма «Чернобыль» их заметили вместе на отдыхе в Турции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Акиньшина опубликовала домашнее видео с Данилой Козловским.

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