Огонь охватил склад бытовой техники в США, один человек пострадал

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Тем временем местных жителей призвали укрыться в домах.

Мощный пожар вспыхнул на складе бытовой техники в США. По меньшей мере один человек пострадал. Власти Филадельфии призвали местных жителей укрыться в домах и предупредили о возможном попадании токсичных веществ в воздух.

Причины возгорания пока устанавливаются. Но очевидцы сообщают о том, что перед пожаром в здании раздались несколько взрывов.