Крупный пожар вспыхнул в ТЦ Индонезии, 37 человек оказались в больнице

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dasril Roszandi; 5-tv.ru

Люди оказались в огненной ловушке, из которой, казалось, невозможно выбраться.

Торговый центр загорелся в Индонезии. В результате 37 человек находятся в больнице в тяжелом состоянии. О других пострадавших пока неизвестно, людей еще ищут.

Огонь быстро распространился по зданию, загнав посетителей в ловушку. По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания на одном из аттракционов.