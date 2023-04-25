Под Тобольском пассажирский автобус врезался в бензовоз и протаранил столб

Фото, видео: МВД России / ТАСС; 5-tv.ru

Травмы получили девять человек, в том числе один несовершеннолетний.

Девять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате аварии под Тобольском. На трассе столкнулись рейсовый автобус и бензовоз. Обе машины ехали в одном направлении.

По предварительной версии, водитель пассажирского транспорта не соблюдал дистанцию и не смог вовремя затормозить. Автобус врезался сначала в грузовик, а после еще протаранил столб.

Пассажиры получили ушибы и ссадины. Бензовоз улетел в кювет, но он ехал без топлива, поэтому возгорания не произошло.