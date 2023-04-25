«Я оборонялся»: собачник из Петербурга рассказал, зачем распылил баллончик в ребенка

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Версии одной и той же истории могут в корне различаться. Все зависит от рассказчика. Так кто же злодей?

Вопиющий инцидент, в результате которого пострадала шестилетняя девочка, стал волнующей темой разговоров у перепуганных петербуржцев. Во дворе одного из домов Северной столицы в лицо ребенка распылили перцовый баллончик, итог — химический ожог глаза. Кто виновник? Злостный собачник, что слишком бурно реагирует на критику.

Со слов отца маленькой потерпевшей, хозяин выгуливал шпица около дома. Животное было без намордника, что не понравилось папе девочки. Он сделал замечание хозяину собаки, а тот вытащил перцовый баллончик и прыснул содержимом прямо в лицо его дочери.

Неужели любитель шпицев настоящий злодей? И как все было на самом деле? 5-tv.ru обратился к хозяину питомца для выяснения подробностей от первого лица. Владельцем собаки оказался врач-стоматолог одной из местных клиник Владимир Блудчий.

«На меня напал человек — я оборонялся. Вот и все. <…> Он посчитал, что моя собака обгадила все дворы нашего микрорайона. Маленькая собака, за которой я убираю всегда. С этого начался конфликт», — сообщил он.

После данных о нападении и завязавшейся потасовке неприятная история вызывает больше вопросов. Какое замечание было сделано собачнику и причем тут экскременты? Дополнительные показания предоставил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, конфликт случился недалеко от подъезда жилого дома. При этом собака оказалась вовсе не шпицем, а петербургской орхидеей — это миниатюрные питомцы, способные вырасти до 30 сантиметров.

Владимир вышел на прогулку с любимцем и пустил животное на газон. Когда собака стала справлять нужду, к хозяину подошел неизвестный мужчина и в агрессивной форме потребовал не позволять домашнему зверьку ходить в туалет на этой территории. Аргументом в пользу требований незнакомца стало слово «нельзя». Хозяин собаки объяснил, что убирает за животным и даже показал пакет, предназначенный для будущих фекалий.

Увы, сердитого гражданина не впечатлили доказательства Владимира. Он стал угрожать собачнику, обещая плюнуть в него в случае непослушания. То ли из принципа, то ли из-за искреннего возмущения, убирать питомца с газона опешивший стоматолог не решился. Далее огорченный незнакомец воплотил свои угрозы в жизнь, нещадно растрачивая слюну на упрямца. Когда жидкий протест стал заканчиваться, неизвестный пообещал убить животное вместе с его владельцем, если те немедленно не покинут двор.

После мокрого унижения Владимир взял питомца на руки и направился в сторону дома. Правда, это не успокоило агрессивного мужчину, он пошел за ними, продолжая плеваться. При этом слюна показалась обидчику слишком мягким наказанием, поэтому он попытался ударить непослушного собачника.

Физические увечья Владимир терпеть не захотел. Врач вынул перцовый баллончик и пообещал применить слезоточивое оружие, если мужчина не прекратит издевательства. Защитные действия вывели сердитого соседа из себя, поэтому он ударил стоматолога по лицу. Удар оказался таким сильным, что наушники собачника выпали на землю. Обидчик яростно растоптал их и продолжил необоснованное преследование. Тогда хозяин собаки выполнил обещание и прыснул из баллончика в сторону агрессора. Увы, позади зачинщика скандала стояла его супруга с детьми. К сожалению, последствия распыленного газа коснулись и тех, кому он не был предназначен.

Когда спина собачника тоже подверглась удару неизвестного, на шум и крики вышли остальные жильцы дома. Они потребовали прекратить учиненный мордобой.

После потрясения Владимир и собака оказались дома. Мужчина обратился в правоохранительные органы, а также посетил травмпункт, снял побои для следственных разбирательств. У стоматолога кружилась голова, была кратковременная потеря сознания, он страдал от тошноты, испытывал проблемы с давлением. Сейчас заявление на обидчика уже находится в полиции.

Так кто же является злодеем в этой истории? Тот, кто распылил газ в лицо девочки или тот, кто позволил этому случиться? Станет известно после полной проверки правоохранительными органами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 20 детей пострадали после распыления газового баллончика в школе на Алтае.