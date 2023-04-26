Нет бутербродам и выпечке: какие продукты подходят для идеального завтрака?

Эксперт по ЗОЖ Немцан: на завтрак стоит отказаться от бутербродов и йогурта

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Именно утренний прием пищи заряжает нас энергией на весь день. Но как же выглядит идеальное блюдо, полезное для организма?

Существует ошибочное мнение о том, что вредное нужно есть до полудня. Употребление таких продуктов после пробуждения может грозить потерей энергии и даже привести к диабету, рассказала Газете.ру эксперт по ЗОЖ и правильному питанию Анастасия Немцан.

Самое главное, от чего стоит отказаться в утреннем приеме пищи — сладкое и мучное. Различная выпечка и шоколад провоцируют выделение большого объема инсулина, который дополнительно нагружает поджелудочную железу. Такие изменения в организме могут привести к развитию диабета.

Еще один вредный продукт — манная каша, которой нас кормят со времен школы. В ней содержится много калорий и глютена, который поддерживает воспалительные процессы в ЖКТ. Заменить эту крупу лучше гречневой.

Набору веса и развитию заболеваний также способствуют бутерброды с колбасой и сыром. А если их все же хочется, то лучше заменить обычный хлеб на безглютеновый. А вместо колбасы взять авокадо или нежирную ветчину из индейки.

Отказаться стоит от сладких йогуртов и творога с добавками. Это хороший источник кальция, но, если в него не добавили джем, шоколад и другие сладости.

«Дело в том, что сахар не позволяет кальцию усваиваться в организме должным образом. Но при этом даже чтобы переработать дополнительную дозу углеводов, организму нужно потратить немало кальция. То же касается и сладких йогуртов», — отмечает Анастасия Немцан.

Плохим завтраком эксперт также называет овсянку быстрого приготовления и мюсли. В них содержатся добавки, улучшающие вкус, и витамины, повышающие их калорийность. Таким блюдом также очень сложно насытиться, поэтому уже скоро вновь захочется кушать.

Специалист посоветовала включить в свой утренний рацион яйца, сэндвичи с хлебом на закваске и кусочком красной слабосоленой семги, овсянкой с ягодами, рисовой кашей на кокосовом молоке и 5-9% творогом.

Если следовать этим советам, то удастся улучшить не только общее состояние организма, но и поддержать нормальное эмоциональное состояние.

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