Марочко: ВСУ скопили силы для наступления на краснолиманском направлении

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Противник планирует провести несколько прорывов на небольших участках местности. Каковы шансы?

ВСУ скопили большие резервы на краснолиманском направлении. Именно оттуда противник планирует провести несколько прорывов на небольших участках местности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе анализа сосредоточения ВСУ, их численности, наличия вооружения и техники можно сделать вывод о том, что на данный момент у противника есть все необходимое для контрнаступления на узких участках местности», — заявил Марочко.

В то же время он добавил, что ежедневная работа оперативно-тактической авиации и артиллерии ВС РФ создает серьезные проблемы для командования противника. В связи с регулярными ударами Киев пока не может реализовать свой план в полном объеме.

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