Простота и удобство: фанаты РПЛ присоединяются к сообществу Fan ID

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС ; 5-tv.ru

Как получить цифровую карту болельщика? Можно ли ее оформить на портале «Госуслуги»?

Все больше фанатов Российской Футбольной Премьер-лиги присоединяются к сообществу Fan ID. Так называемый паспорт болельщика дает возможность свободно посещать футбольные матчи, а оформить документ можно дистанционно всего за несколько минут.

Нововведение призвано не допустить дебоширов на стадионы. А теперь — это еще и возможность выиграть солидный приз. Все детали — в репортаже корреспондента «Известий» Ивана Литомина.