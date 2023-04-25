Васильева обвинила Навального* в домогательствах

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Скандальный блогер и доктор сотрудничали в рамках общих проектов. В настоящее время первый находится за решеткой за неоднократное нарушение законодательства.

Председатель профсоюза «Альянс врачей»** Анастасия Васильева призналась в сексуальных домогательствах со стороны одиозного блогера Алексея Навального*. Об этом она рассказала в одном из интервью на YouTube-канале.

Как известно, общественный деятель сотрудничала с оппозиционером, а также оказывала ему медицинскую помощь после отравления. Вместе с этим завязались и личные отношения.

«Что вы хотите? Я — женщина. Какие-то симпатии, конечно, были. Какой-то роман, конечно, был. Когда ты хочешь человека вылечить, ему помочь, заботишься о нем как о человеке — ты хочешь вылечить ему глаз, сделать хорошее зрение, а он это воспринимает совершенно по-другому. Как будто это мое личное желание как к мужчине и так далее. Тогда у него возникает какое-то право на меня как женщину», — отметила она.

Председатель профсоюза «Альянс врачей» * Анастасия Васильева. Бобылев Сергей / ТАСС

Кроме того, блогер оставил в ее памяти след как человек авторитарный, не знающий слова «нет».

«Он властный, авторитарный очень, не терпящий возражений. Человек, который будет добиваться своих целей любыми способами. У него, на мой взгляд, три главных мотивации — власть, еда и секс. Насколько я это вижу, как врач. Такой психотип, он называется циклоидный», — добавила Екатерина.

Более того, уверяет она, Навальный умеет очень хорошо вживаться в разные роли.

«Иногда он может быть очень грубым, показывать другой характер за закрытыми дверями. Бывали случаи, когда он ведет себя одним способом, выходит — совсем другой человек. Я смотрела и думала: „Как это так? Совершенно два разных человека“. Видимо, жизнь такая», — рассуждает бывшая коллега Навального.

Блогер Алексей Навальный был признан виновным в неоднократном нарушении условий испытательного срока, назначенного ему по делу «Ив Роше». Пока он находился на лечении в Германии, в его отношении требование о явке на регистрацию было приостановлено. Уведомление было направлено 16 октября почти через две недели после его выписки из клиники Charite. Навальный проигнорировал уведомление и 23 октября явку пропустил. При этом он продолжал свободно передвигаться по Германии, чему есть подтверждение в СМИ и соцсетях.

На связь с ФСИН Алексей Навальный вышел только 23 ноября 2020 года, сообщив, что проживает в немецком отеле Hotel Arabel. Также он подтвердил выписку из Charite, как и было указано выше, 23 сентября. При этом объективных причин своей неявки на регистрацию не предоставил.

В итоге Навального объявили в розыск из-за того, что его местонахождение невозможно было установить. 14 января столичный ФСИН официально заявил о намерении задержать Алексея Навального и сделал это 17 января в аэропорту «Шереметьево», когда блогер вернулся из Германии.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание на реальное. Навальный находится в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покровом, где он должен провести два года и восемь месяцев.

В отношении блогера также расследуются дела о хищении пожертвований ФБК. По мнению следствия, что часть этих средств блогер потратил на личные нужды, будучи руководителем этих организаций.

Кроме того, 20 февраля завершился судебный процесс по делу о клевете Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд признал блогера виновным и присудили ему штраф в 850 тысяч рублей. Причиной судебного разбирательства стал оскорбительный комментарий Навального к видео, на котором ветеран ВОВ выказывается в поддержку поправок в Конституцию.

Еще одно уголовное дело было возбуждено по статье «Неуважение к суду», выразившееся в оскорблении судьи. Блогер вину не признал и назвал свое уголовное преследование политически мотивированным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обвиняемая в петербургском теракте Дарья Трепова сотрудничает со следствием.

* — Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

**— Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента