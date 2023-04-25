«Растущее давление»: как Киев может лишиться поддержки Запада?

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Все чаще и чаще Незалежная просит союзников увеличить военную помощь. К чему все это приведет?

«Окно», благодаря которому Украина борется с российской армией, не будет открыто всегда. Об этом написала газета The New York Times.

Речь шла о поддержке киевского режима со стороны западных союзников. Есть вещи, из-за которых сторонники могут отвернуться от Незалежной.

«Без решающей победы на фронте западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта», — сообщается в материале издания.

Известно, что, если наступление Киева окажется провальным, то вряд ли коллективный Запад согласится нарастить военный потенциал украинских войск. У западных государств нет необходимых запасов, а внутреннее изготовление боевой техники не способно удовлетворить потребности Незалежной до 2024 года.

К слову, недавно заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник потребовал увеличить военную помощь Украине в десять раз. В том числе он ранее обращался к западным партнерам с просьбой выделить на поставки вооружения стране 1% ВВП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российскую технику и оружие чинят в зоне СВО.