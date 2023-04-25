Меган Маркл ответила на слухи об отказе приехать на коронацию Карла III из-за расизма
Меган Маркл опровергла слухи об отказе приехать на коронацию Карла III из-за расизма
Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock
Недавно в сети всплыла переписка жены принца Гарри с будущим королем, за которую ей пришлось оправдываться перед журналистами.
Меган Маркл опровергла публикации о том, что не посетит коронацию Карла III из-за недостаточных усилий монаршей семьи по борьбе с расизмом. Об этом сообщает GB News.
Данные слухи герцогиня Сассекская назвала «нелепыми и ложными». Ее представитель добавил, что супруга принца Гарри занимается своей личной жизнью и не думает о давней переписке с королем, который тогда был еще принцем Чарльзом.
«Мы призываем бульварную прессу и различных королевских корреспондентов прекратить утомительный цирк, который они создают», — заявил помощник Меган.
После множества публикаций в СМИ о том, что герцогиня будет отсутствовать на коронации Карла III, ее обвинили в дискредитации королевской семьи. Подобное поведение в такой важный день пользователи сети сочли неприемлемым. А экс-представитель Маргарет Тэтчер заявил, что «команда Меган и Гарри делает все возможное, чтобы подорвать влияние короля и королевской семьи».
Некоторые эксперты связывают отсутствие жены принца Гарри на коронации со скандалом, возникшим во время беременности Маркл. В 2021 году она рассказала, что некоторые члены монаршей семьи делали предположения по поводу цвета кожи ее будущего ребенка. Эти обсуждения сильно задели герцогиню.
После этого будущий король и герцогиня Сассекская обменялись письмами, в которых Карл выразил сочувствие Меган по поводу произошедшего. В ходе общения они пришли к выводу, что это было сказано не со злым умыслом.
Торжественная церемония коронации пройдет 6 мая в Лондоне. На мероприятие Гарри прибудет один, без жены и детей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри и Меган Маркл втайне от королевской семьи крестили дочь.