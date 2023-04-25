«Не всем это дано»: Подольская порадовалась, что ее сын не хочет петь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Несмотря на то, что мальчик родился в семье знаменитых артистов, он, похоже выберет иной жизненный путь.

Певица Наталья Подольская рассказала, что ее сын не интересуется пением. Артистка при этом поделилась, что рада этому, так как не все обладают высокими вокальными данными.

«Никого не хочу обидеть, поймите меня правильно, сидела и думала: почему некоторые родители думают, что их детям нужно петь? Я была очень рада, что, например, мой Тема, которому почти восемь лет, и который из очень музыкальной семьи, не проявляет пока желания к пению. Мы его не заставляем. <…> Если оно появится — это другое дело. Но не всем дано петь», — объяснила знаменитая мама 5-tv.ru на юбилейном концерте «Фабрика звезд. 20 лет!».

К слову, Наталья Подольская в браке с известным певцом Владимиром Пресняковым еще с 2005 года. Пара растит двоих потрясающих наследников — семилетнего Артема и двухлетнего Ивана.

Знаменитые родители очень счастливы воспитывать сыновей, однако у главы семейства есть невыполненное желание. Исполнитель хочет завести еще одного ребенка, но на этот раз — девочку. Сам артист признавался, что пара очень старается для этого. Вероятно, скоро появятся новости о третьей беременности Подольской.

Ранее 5-tv.ru раскрыл тайну брака Натальи Подольской и Владимира Преснякова.