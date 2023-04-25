Все дело в ногах: Кейт Миддлтон раскрыла секрет идеальных фото

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Супруга принца Уильяма изобразила «танец» на приеме у королевы Дании. Получилось забавно!

У танца Уэнсдей из Семейки Адамс, похоже, появился конкурент. Супруга принца Уильяма на приеме у королевы Дании показала движения, которые теперь пытаются повторить тысячи фанатов.

Во время фотосъемки Кейт Миддлтон ловко придвинулась к Маргрете II, изобразив ногами нечто, похожее на твист. Так она обеспечила себе выгодное место в кадре. И при этом не смотрела под ноги — семенила на каблуках по ковру, улыбаясь и продолжая светскую беседу.

Поклонники отмечают, как ювелирно двигается Кейт. И говорят, что не рискнули бы повторить такое. Наверняка бы зацепились каблуками за ковер и уронили королеву.