На Камчатке после схода лавины пропал человек

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Огромная снежная масса обрушилась на склад горнорудной компании, в это время внутри находился один охранник.

На Камчатке идут поиски мужчины, пропавшего после схода лавины. Огромная снежная масса обрушилась на склад горнорудной компании, в это время внутри находился один охранник. Параллельно следователи организовали проверку, как на предприятиии соблюдалась техника безопасности.

На Камчатке сейчас повышенная опасность схода лавин. Из-за этого даже закрыли несколько туристических маршрутов в местных природных парках. А в МЧС рекомендовали воздержаться от посещения горных склонов.