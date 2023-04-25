Крупный пожар едва не уничтожил турбазу на Байкале

Три летних домика сгорели во время крупного пожара на турбазе на Байкале

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

Пожарным удалось отстоять около десяти деревянных построек.

Крупный пожар едва не уничтожил туристическую базу на Байкале. Огонь возник в здании, где располагалось кафе. А после перекинулся на соседние деревянные домики.

К приезду пожарных полыхали три постройки, и еще с десяток находились в потенциальной опасности. Но их удалось отстоять. Сама база предназначена для летнего отдыха, поэтому сейчас туристов там не было.