Япония и ЕС и выступили против идеи США полностью запретить экспорт в Россию

FT: Япония и Евросоюз выступили против идеи США полностью запретить экспорт в Россию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Kneffel; 5-tv.ru

В Брюсселе и Токио предложенные Вашингтоном санкции считают неосуществимыми.

Япония и Евросоюз выступили против идеи США полностью запретить экспорт в Россию. Об этом сообщает Financial Times.

В Брюсселе и Токио заявили, что осуществить подобное просто невозможно. Но американцы, разочарованные тем, что Москва продолжает импортировать некоторые западные технологии, все еще убеждают союзников.

Вопрос обсудят на саммите «Большой семерки» в мае. Если Белый дом убедит остальных, разрешенными к западному экспорту в Россию останутся лишь лекарства и некоторые продукты.

