Эксклюзивный репортаж: военкор «Известий» побывал в самой горячей точке Артемовска

Военкор «Известий» показал обстановку в одной из самых горячих точек Артемовска

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

Алексей Полторанин показал ход боев в городе. Российским бойцам удалось перерезать основную дорогу для снабжения ВСУ и занять еще несколько кварталов.

Кольцо вокруг Артемовска сжимается. Российские штурмовые отряды контролируют уже больше 80% города.

Как стало известно корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, российским бойцам удалось перерезать основную дорогу, по которой ВСУ получает снабжение, а также занять еще несколько кварталов на западе. В том числе элеватор и главный железнодорожный узел.

«Видно черный дым с разных сторон. Вот этот квартал бойцы ЧВК „Вагнер“ сейчас освобождают, освобождают в эти минуты. Это уже за железной дорогой», — сообщил Алексей Полторанин.

Бои идут почти за каждый дом, добавил журналист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему ВСУ цепляются за Артемовск.