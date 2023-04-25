Шаляпина снимали даже в туалете на «Фабрике звезд»: «Я создан для камер!»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Said Gadzhiev; 5-tv.ru

Певец заявил, что очень быстро привык к жизни в формате реалити-шоу. И до сих пор не может остановиться.

Певец Прохор Шаляпин вспомнил свою юность на шоу «Фабрика звезд 6». На встрече выпускников проекта, посвященной его 20-летию, исполнитель отметил — многие его коллеги стали действительно большими артистами с тех пор. Это Дмитрий Колдун, Зара, Согдиана, Тимати, Наталья Подольская, Ирина Дубцова, Полина Гагарина и многие другие.

Сам Шаляпин пока не стал вторым Львом Лещенко, но стремится к этому. Музыкант уверен, что его главная песенка еще не спета, а впереди много интересных событий и карьерных побед. Говоря о буднях «Фабрики», певец признал — это было и прекрасное время, и испытание одновременно.

«Очень трудно было под камерами. Ни для кого не секрет, что камеры были и в туалете. Но я как говорил — что там кто не видел? Что естественно, то не безобразно. И, соответственно, очень быстро перестал стесняться этих камер. А так — я создан для камер, понимаете? Вся жизнь моя — прямой эфир», — заявил Шаляпин.

Журналисты напомнили артисту и затяжной конфликт с продюсером шоу Виктором Дробышем, который развернулся после завершения проекта. Оба годами отпускали друг про друга едкие замечания — так долго, что пресса начала терять нить и первопричину. Но если прежде Шаляпин переживал и комментировал ситуацию, открыто говорил о своей обиде, то сейчас утверждает, что все в прошлом.

«С Дробышем в основном только смеялись, у нас прекрасные были отношения, я его обожал-любил как старшего друга, как отца, боготворил его творчество, песни. На сегодняшний день я забыл все плохое, все эти выяснения бесконечные. Если я чем-то обидел Дробыша, хочу попросить прощения», — сказал он.

Прохор Шаляпин подчеркнул, что до сих пор исполняет созданную Дробышем композицию «Утраченная юность» на стихи Сергея Есенина и хранит в сердце любовь к самому продюсеру. В завершении артист выразил надежду, что наставник его простит, поблагодарил за возможность стать частью «Фабрики» и светлые воспоминания.

Как ранее писал 5-tv.ru, Прохор Шаляпин назвал себя жертвой нескладных отношений родителей.