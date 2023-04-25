В Москве начали продавать апартаменты площадью до пяти квадратных метров

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В одном из столичных жилых комплексов такая недвижимость оценивается в 2,8 миллиона рублей.

Москва не резиновая, и это выражение становится все более буквальным. Чтобы вместить всех гостей, в столице начали продавать жилье предельно малой площади. Это всего 4,8 квадратного метра. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные экспертов в сфере недвижимости.

Стоит отметить, официально статуса жилого помещения у таких апартаментов нет. Но их при этом часто используют как основной дом или рабочую студию. Стоит такой объект — например, в апарт-комплексе в Даниловском районе — 2,8 миллиона рублей. Есть в ассортименте и квартирки попросторнее. Так, в этом же ЖК помещения площадью 6,2 метра оцениваются почти в 3,5 миллиона; 7,4 «квадрата» — четыре миллиона; а хоромы в 8,2 метра — 4,2 миллиона.

Профессионалы объясняют: чтобы считаться жильем, площадь между стенами должна быть не менее 18 квадратных метров. Но к категории апартаментов правило не относится. С каждым годом, по словам экспертов, застройщики выставляют на продажу все более скромные по квадратуре квартиры. Это происходит не только на первичном рынке, тенденция актуальна и на рынке редевелопмента.

В мире «спальные метры» — не редкое явление. В Китае, Японии и Индии, столицах Франции и Великобритании крошечные квартиры продаются уже давно. Площадь начинается от 4,5 квадратных метра. А в Южной Корее студенты живут в комплексах с апартаментами от трех до шести квадратных метров. В некоторых коморках нет даже окна.

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