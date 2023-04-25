Россиянам позволят жарить шашлыки в парках на майские, но есть нюанс

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Штраф для нарушителей противопожарного режима внушительный — от пяти до 15 тысяч рублей.

В МЧС решили обрадовать россиян и заявили, что не будут запрещать жарить шашлыки в парках на майские праздники. Однако с одной небольшой, но важной оговоркой. В каждом конкретном случае все должны решить местные администрации, к ведению которых и относятся зеленые зоны.

Так что если вы собирались пойти в ближайший парк с мангалом и углями, то лучше заранее узнать, можно ли там разводить огонь. Бывает такое, что даже в двух соседних лесопарках правила отличаются. А штраф для нарушителей немаленький — от пяти до 15 тысяч рублей.