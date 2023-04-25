Челябинские дачники добились поисков виновного в накрывшем область «одеяле из цемента»

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

К многолетней борьбе жителей региона подключились правоохранители. Рассматривается несколько версий.

К борьбе жителей Челябинской области за чистый воздух подключились следователи. Задыхающиеся дачники много лет пытаются выяснить, откуда на них дует ветер с примесью цемента.

Плотный слой серой пыли покрывает все вокруг. Источником бед считают щебеночный карьер и завод. Но так думают не все — особенно заводчане и сотрудники карьера. Еще в накрывшем все вокруг «одеяле из цемента» винят водителей грузовиков, развозящих щебень.

Во всех версиях разбиралась корреспондент «Известий» Алия Ирхадина. К поиску виновника уже подключились и правоохранители. Смотрите подробности в репортаже.