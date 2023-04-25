Пощечина гегемону: как прошло заседание в ООН под председательством России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Foreign Ministry; 5-tv.ru

Сергею Лаврову пришлось начинать встречу в кругу не слишком дружественных делегаций и репортеров. Российских журналистов в Нью-Йорке испугались.

Кривые зеркала политики добрались до такого важного органа, как совет безопасности ООН. По иронии судьбы в апреле там председательствует Россия — самая подсанкционная в мире страна.

Российским журналистам визу в США, где находится штаб-квартира организации, не дали. Поэтому Сергей Лавров открывал заседание в кругу не слишком дружественных делегаций и репортеров. И им пришлось внимательно выслушать мнение Москвы. В частности, глава МИД РФ призвал сообща противостоять гегемонии Запада.

Как прошло заседание в ООН под председательством России, расскажет корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко. Смотрите подробности в репортаже.