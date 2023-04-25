Лавров об усилиях Гутерриша по продлению зерновой сделки: «Пока прогресс не заметен»

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Глава МИД РФ провел встречу с генсеком ООН. Последний передал письмо, в котором перечислил свои соображения о черноморской инициативе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с генсеком ООН. Ранее Антониу Гутерриш призвал продлить зерновую сделку. В частности, для обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений.

Но именно эта часть сделки, как много раз подчеркивал глава российского МИД, до сих пор не работает. Запад исполняет только ту часть соглашения, которая касается экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

«Генеральный секретарь рассказал о тех усилиях, которые он предпринимает для того, чтобы российскую часть этой сделки максимально продвинуть. Пока прогресс, прямо скажем, не очень сильно заметен. Он передал нам свои соображения в виде письма, в которым изложены идеи о том, как действовать дальше. Конечно, это письмо требует изучения. Пока мы — как я уже сказал и я честно об этом упомянул Антониу Гутерришу — не видим желание западных стран по настоящему выполнить то, что необходимо для успешной реализации инициативы», — прокомментировал Сергей Лавров.

В Кремле переговоры в Нью-Йорке прокомментировали вполне однозначно: зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Важное заявление сделали в Минобороны. Оказывается, беспилотные катера, которые рано утром пытались атаковать базы Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру в Крыму, были запущены из порта Одессы. Того самого, что должен был выполнять роль гуманитарного коридора для зерновой сделки.