Подольская приревновала Преснякова к танцующей в кабаре Муцениеце

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певица призналась — она совершила ошибку, взяв мужа на представление.

Телеведущая и актриса Агата Муцениеце так понравилась Владимиру Преснякову-младшему в роли артистки кабаре, что его законная супруга Наталья Подольская пожалела о приобретенных билетах. Об этом сообщает издание 7Дней.ru. Новое эротическое шоу сейчас очень популярно в Москве, многие звезды посетили его и отметили неожиданно раскрывшийся дар солистки. Муцениеце, появившись на сцене театра-кабаре, была обласкана публикой. Некоторой — даже слишком.

«Невероятно эффектное шоу, но с мужем туда стоит ходить, только если вы не ревнивая. Лично я с ним больше не пойду», — заявила Подольская.

По словам певицы, именно ее инициативой был вечер в кабаре в компании супруга. Картина была примерно ожидаемая, но тот факт, что незамужняя и едва одетая Муцениеце произведет такое сильное впечатление на Преснякова, впечатлил исполнительницу не меньше, чем программа. По завершении представления она договорилась с супругом — на подобные мероприятия лучше ходить по отдельности.

В день премьеры поздравить артистку пришел Филипп Киркоров. Народный артист РФ не удержался и весьма смело сжал ее в объятиях. Агата Муцениеце полгода готовилась к роли, помимо репетиций вокальной и актерской частей шоу она много тренировалась. И привела свое тело в роскошную форму. На сцене актриса шутит про достоинство бывшего мужа Павла Прилучного, эффектно танцует, выполняет трюки и соблазняет. Спутницам гостей такой расклад не нравится. Уж точно не Наталье Подольской.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агата Муцениеце получила роль в многосерийной драме солиста группы «Руки вверх!» Сергея Жукова.