В Минобороны обвинили Киев в использовании зернового коридора для атак на Крым

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Украинские теракты могут сорвать продление зерновой сделки, заявили в российском ведомстве.

Власти Украины использовали гуманитарный коридор, который функционирует в рамках зерновой сделки, для атак на Крым с помощью морских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации „черноморской инициативы“. Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Там же отмечается, что надводные беспилотники пытались атаковать Черноморский флот РФ и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму 23 марта и 24 апреля. Хотя прежде Киев взял на себя письменные обязательства не использовать гуманитарный коридор для ведения боевых действий.

«Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление „зерновой сделки“ после 18 мая текущего года», — подытожили в Минобороны РФ.

Ранее власти России неоднократно говорили, что условия зерновой сделки не соблюдаются. 18 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал, что усилия по ее продлению пока не приносят результатов для России. Сегодня эта тема обсуждается на встрече генсека ООН Антониу Гутерриша и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны «Большой семерки» попросили Россию продлить зерновую сделку.