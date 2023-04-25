Появились новые подробности о состоянии Романа Костомарова

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С начала года олимпийский чемпион находится в больнице и борется со страшным недугом.

Состояние фигуриста Романа Костомарова благодаря усилиям врачей стабилизировалось. С олимпийским чемпионом продолжают работать реабилитологи — помогают восстановить подвижность в конечностях и длительного обездвиживания. Об этом рассказал источник 5-tv.ru, близкий к ситуации. Информатор добавил, что медики также помогают Костомарову восстановить легкие.

В начале года Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией, состояние спортсмена стремительно ухудшалось. Позже врачи приняли решение о введении знаменитого пациента в искусственную кому и подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральнй мембраннокй оксигенации (ЭКМО), процедура насыщает кровь кислородом.

В ходе лечения у фигуриста развился сепсис, из-за гангрены ему ампутировали обе стопы и кисть руки, он также перенес два инсульта. Недавно в лечении появилась положительная динамика. Близкие не раскрывают детали, но говорят о позитивном, боевом настрое Костомарова и подготовке к протезированию.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывшая партнерша фигуриста Татьяна Навка рассказала журналистам о его состоянии. Он сам позвонил ей, чтобы поздравить с днем рождения.