Стало известно о госпитализации и введении в кому певицы Наталии Власовой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Источники из круга артистки заявили, что ей стало плохо во время выступления на корпоративе.

Певица Наталия Власова экстренно госпитализирована в реанимацию прямо с корпоратива и введена в медикаментозную кому. Об этом сообщает Starhit.ru со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что звезде стало плохо на выступлении, по приезде врачи скорой помощи диагностировали сердечную недостаточность.

«Оказывается, у нее давно были проблемы с сердцем, поставили диагноз „ишемия“. Нас к ней не пускают. Врачи говорят о необходимости медикаментозной комы, но мама Наташи против», — сказал один из информаторов.

По версии издания, Власова почувствовала недомогание еще до выхода на сцену. Она рассказала об этом коллегам, но решила не отменять планы. В ночном клубе состояние артистки резко ухудшилось, она прервала выступление и за кулисами потеряла сознание. Позже врачи реанимации ввели исполнительницу в кому, несмотря на несогласие матери, в себя она так и не приходила.

Собственные источники 5-tv.ru не подтверждают информацию о госпитализации и коме Наталии Власовой.

Известно, что певица собиралась снова стать мамой в ближайшее время. Ее дочь Пелагея уже взрослая, после развода родителей она решила остаться с отцом. О наличии нового спутника жизни Власова не рассказывала, однако пиар-менеджер артистки Андрей Карпов открыто говорил о ее намерении заморозить яйцеклетки и поиске соответствующей клиники.

А месяц назад Карпов заявил, что машина его подопечной попала под обстрел. Ранее 5-tv.ru публиковал подробности инцидента со слов представителя Наталии Власовой.