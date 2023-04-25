Мать зарезанного в «Ласточке» младенца признала вину: «Родила и убила ножницами»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; Telegram / mmtproc; 5-tv.ru

Тело младенца нашли в мусорной урне электропоезда «Ласточка. Подозреваемая созналась в убийстве.

Задержанная по подозрению в убийстве новорожденного ребенка девушка призналась в совершенном преступлении и описала, как избавилась от тела младенца. Видео с допросом подозреваемой появилось в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Ехала 23 числа в электропоезде „Ласточка“ в МЦК со станции „Новохохловская“. Сидела и почувствовала, что у меня начались роды. Зашла в туалет, там родила и убила ребенка. Ножницами. (Тело младенца. — Прим. ред.) выкинула в мусорное ведро», — рассказала девушка.

Трагедия произошла утром 24 апреля на станции Андроновка. Ребенка нашли в мусорном баке, стоящем в санузле поезда. Немедленно возбудили уголовное дело.

Как сообщал 5-tv.ru, тело младенца было в ужасном состоянии. У новорожденного нашли множество ранений в области шеи. Во рту у ребенка находился клочок бумаги.