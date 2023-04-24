Ноги словно костыли: психиатр Шуров оценил «забавные» танцы Волочковой и предупредил о болезни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Реакция врача на поведение знаменитой артистки балета была неоднозначной. Что происходит со звездой?

Балерина Анастасия Волочкова провела прекрасный вечер на очередной звездной тусовке и произвела на фанатов неизгладимое впечатление. Правда, больше негативное, чем позитивное: исполняя песню, артистка больших и малых театров так неестественно двигалась, что россияне не понимали — это боли в теле или какое-то особое состояние?

На этот вопрос в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответил психиатр Василий Шуров, который засомневался в полном здоровье Волочковой.

«Движения нарушены. Очень широко расставляются ноги. Очевидно, проблемы с координацией, с равновесием. Сложно судить, это результат опьянения или человек трезвый. Развивается определенная алкогольная энцефалопатия», — считает эксперт.

Проясним, что алкогольная энцефалопатия поражает клетки мозга и нарушает работу нервной системы. Из-за этого могут появиться проблемы с координацией.

Василий Шуров отметил демонстративное и вычурное поведение Анастасии Волочковой и заявил, что ей требуется помощь медиков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о тревожном мнение психиатра Шурова на поведение Анастасии Волочковой. По его словам, то что сейчас происходит со знаменитостью — это результат длительного женского алкоголизма.