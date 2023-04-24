«Вплоть до пожизненного»: Жорин объяснил, чем может обернуться арест брата Волковой в США

Фото, видео: Instagram* / volkovihome; 5-tv.ru

Фильмы учат, что все задержанные имеют право на телефонный звонок. Так почему же родственник знаменитой российской актрисы до сих пор не вышел на связь?

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова прокомментировала арест ее брата Леонида, который подозревается в страшном преступлении в США. Следствие обвиняет мужчину в двойном убийстве и расчленении тела с целью сокрытия улик. Семья несколько дней пытается связаться с родственником или его адвокатом, но пока все попытки безуспешны, а сама актриса уверена — ее брат на самом деле невиновен.

Звездный адвокат Сергей Жорин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru оценил, какие перспективы есть у Леонида, а также рассказал, как стоит действовать, если ваш близкий оказался в подобной ситуации.

«Если преступление совершено на территории США, то не имеет значения, какой национальности или гражданства лицо. Оно будет привлечено к ответственности в соответствии с законами США и, в частности, штата, где было совершено это преступление», — прокомментировал эксперт.

Жорин сообщил, что гражданство в данном случае точно не повлияет на развитие событий в позитивном ключе, однако российские консульские службы могут оказать помощь с выбором адвоката и проконтролировать соблюдение прав гражданина РФ.

За отсутствием понимания деталей произошедшего юрист спрогнозировал несколько вариантов развития событий. По его словам, Волкова могут признать виновным, и тогда он ответит в соответствии с законом, либо ему может быть вынесен оправдательный приговор, освобождающий его от ответственности. В третьем случае, добавил эксперт, действия подозреваемого могут быть расценены как самооборона.

«В сухом остатке, если будет признано, что какие-то законы были нарушены — тогда будет ответственность. Что может грозить? Ну если все то, что пишут в различных изданиях, соответствует действительности, и он будет признан виновным, то вплоть до пожизненного лишения свободы может быть», — объяснил собеседник.

Сергей Жорин отметил: если близкий человек оказался в подобной ситуации на чужбине, то стоит выстроить четкий план действий. Необходимо выяснить максимально подробные обстоятельства случившегося, позицию подозреваемого, а также оказать помощь в заключении соглашения с защитником, в том числе, материальную при необходимости. Кроме того, никто не отменяет бытовые вопросы: предметы гигиены, лекарства, питание и другие предметы первой необходимости необходимы в стрессовой ситуации.

«И в США, и в России, в случае если у лица нет возможности оплатить защитника, ему представляется, так называемый, защитник по назначению, услуги которого оплачивает государство. Это кстати не означает, что защитник неквалифицированный или плохой, что, впрочем, и не опровергает это тоже», — поделился эксперт.

Адвокат уточнил, что найти защитника можно и самостоятельно с помощью знакомых или по отзывам в сети. Кроме того, отметил он, важно лично общаться с кандидатом, потому что хороший специалист может быть тяжелый в общении.

Эксперт предположил, что Екатерина Волкова на данном этапе не может связаться с защитником и самим Леонидом лишь временно. Скорее всего первый не выходит на связь по просьбе доверителя, а со вторым все намного проще — он находится под стражей.

«Как мы знаем из фильмов, положен звонок, но все зависит от обстоятельств, и вполне возможно сейчас это не самое неотложное и главное, что стоит в приоритетах у непосредственно задержанного арестованного. Через юристов, адвокатов он свяжется в какой-то момент, поэтому, я думаю, тут проблем не будет», — объяснил он.

Жорин заключил, что в американских судах права и интересы задержанных соблюдаются неплохо, но в данном случае все зависит от обстоятельств. Леонид Волков будет иметь возможность доказать свою невиновность, и если он правда не причастен к преступлению, то он выйдет на свободу, что доказывает статистка оправдательных приговоров в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях американского дела Леонида Волкова.

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