Огорчил мошенников: Центробанк ужесточил правила выдачи микрокредитов

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Теперь микрофинансовые организации должны проверять информацию о потенциальных клиентах. Лазейка для злоумышленников прикрыта.

Оформить микрокредит онлайн теперь станет сложнее. Центробанк ужесточил правила для микрофинансовых организаций. Теперь кредиторы обязаны проверять информацию о потенциальных клиентах. В частности, должны убедиться, что паспорт не попал в чужие руки.

Онлайн-займы начали набирать популярность с приходом пандемии. Вместе с этим активизировались и мошенники. Теперь лазейка прикрыта. Тему продолжит Марина Кравцова. Смотрите подробности в репортаже.