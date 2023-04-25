«Счастливая гипоксия»: пульмонолог перечислил основные признаки постковида

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Проблемы со сном, рассеянность и усталость — все это в том числе может говорить о наличии у человека постковидного синдрома. Какие еще есть признаки? И как лечить такие симптомы?

Одышка, утомляемость, когнитивная дисфункция, депрессия и нарушения работы органов могут оказаться признаками постковидного синдрома. Об этом предупредил заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Чучалин.

Он рассказал KP.RU, что существует «счастливая гипоксия», при которой пациенты с критически низким насыщением крови кислородом не испытывают затруднений в дыхании и чувствуют себя бодро.

«Это такая „счастливая гипоксия“, при которой — низкие показатели сатурации, насыщения крови кислородом, а человек этого как будто не чувствует», — пояснил пульмонолог.

Врач отмечает, что при COVID-19 у пациента происходит окислительный стресс, резкое нарушение обмена ряда активных веществ в организме. Следствием этого могут стать проблемы со сном, рассеянность и ощущение старения. Пульмонолог добавил, что после перенесенного заболевания возрастает риск развития грибка Candida auris. Еще одними признаками постковида врач назвал нарушение микроциркуляции крови и образование микротромбов.

«Сосуды теряют свою эластичность», — отмечает Чучалин.

Как лечить постковидный синдром?

Реабилитация после коронавируса заключается в оценке микроциркуляции крови, а также лечении активными формами газа. Такая практика проводится с успехом на базе университетской медицины имени Пирогова, на площадке института имени Н. В. Склифосовского, а также в 57-й городской клинической больнице имени Плетнева и в трех санаториях на территории России: Подмосковье, Сочи и Кисловодске.

С помощью специальных установок люди с постковидом дышат медицинскими газами — это термический гелий и оксид азота в соединении с водородом. Такой метод помогает не только улучшить передачу кислорода, но и уменьшить репродукцию вирусных частиц в дыхательной трубке человека.

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