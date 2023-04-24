Айза Анохина заявила, что информация о разводе Гуфа не стала для нее новостью

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Скандальный рэпер заявил, что разводится с женой Юлией. Бывшая супруга не смогла промолчать.

Блогер Айза прокомментировала новость о разводе Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов. — Прим. ред.) и его жены Юлии Королевой. Информацию подтвердил сам рэпер, опубликовав в своем профиле соответствующий пост.

При этом Гуф отметил, что не хочет сплетен и домыслов, а все вопросы в процессе развода будут решать адвокаты.

Некоторые интернет-пользователи ждали реакцию бывшей жены Долматова, которая в последнее время часто комментировала его состояние и слухи о разладе в его семье. И в этот раз Айза решила оставить свой комментарий.

«Я — снова баба Гуфа», — написала блогер в соцсетях.

Оказалось, что Айза знала о разводе и вовсе не удивилась. При этом она отметила, что не хочет злорадствовать. О воссоединении с рэпером Айза ничего не сказала, однако отметила, что теперь никто не будет мешать ей и Алексею воспитывать общего сына.

«Эта история может стать отличным примером, как делать не надо. Не надо считать себя уникальным человеком, который способен изменить кого-то очень взрослого и сформировавшегося. Также либо не стоит связываться с мужчиной, у которого есть ребенок от первого брака, либо не запрещать общаться с ребенком и бывшей женой… Потому что сегодня ты, а завтра тебя», — цитирует бывшую жену рэпера Super.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гуф проходит реабилитацию в клинике.