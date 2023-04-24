Справедливое возмездие: попытки посадить Трампа лишь помогают его предвыборной кампании

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ron Sachs; Ruptly; Facebook* / kravchenko.ilya.90; 5-tv.ru

Демократы стремились устранить своего главного конкурента, но где-то сильно просчитались. Впрочем, ничего удивительного для администрации Байдена.

Экс-глава США Дональд Трамп обходит Джо Байдена, Камалу Харрис и Рона Десантиса в президентской гонке. Рейтинг доверия к нему растет, и он завоевывает все больше избирательский симпатий, а происходит это на фоне громких судебных исков и многочисленных тяжб.

Советник директора РИСИ Илья Кравченко объяснил 5-tv.ru, могут ли скандалы помешать Трампу стать новым американским лидером.

Эксперт сообщил, что рейтинг экс-президента растет, в том числе благодаря этим самым громким делам, которые раскручиваются вокруг его личности. Они добавляют ему политических баллов не только от ядерного электората, который и ранее активно голосовал за его кандидатуру, но и разочарованные в системе Байдена граждане начинают отдавать ему своей предпочтение.

«То, что он сейчас обходит Десантиса, начинает демонстрировать, что его фигура все-таки пользуется популярностью. Его политический язык довольно простой и понятный большинству избирателей. <…> Про перспективы говорить пока сложно, впереди еще довольно много времени. Стоит отметить, что законодательно в Штатах президентом можно избраться даже находясь за решеткой», — прокомментировал политолог.

По мнению Кравченко, попытки оказать политическое давление на Трампа и его команду представляют собой «справедливое возмездие» демократов, однако их шаги только подогревают и без того неспокойную почву США и раскалывают американское общество.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байдена призвали признать проблемы со здоровьем и возрастом перед выборами.

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