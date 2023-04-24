Рэпер Гуф заявил о разводе с супругой Юлией: «Буду рядом»
Рэпер Гуф заявил, что разводится с супругой Юлией Королевой
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Алексей Долматов сделал такое заявление после серии публичных скандалов. Неужели он нашел себе новую избранницу?
Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов. —Прим. ред.) после громких скандалов с женой Юлией Королевой и последующего лечения объявил о разводе. Соответвующий пост появился на его странице в социальной сети.
Певец пояснил, что опубликовал текст, чтобы избежать сплетен и домыслов.
«Мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами», — написал рэпер.
Алексей добавил, что счастлив иметь от Юлии дочь Тину, от которой отказываться не собирается: «Буду всегда рядом».
Рэпер Гуф заявил о разводе с супругой Юлией Королевой.
В марте стало известно, что между Гуфом и его женой возникли разногласия. При этом зачинщиком публичных скандалов был сам певец. Пустившись во все тяжкие, Алексей посвятил пост бывшей жене Айзе Анохиной, назвав ее своей женщиной, и в целом вел себя как абьюзер: на видео отнимал паспорт у Юлии и не разрешал уехать из Таиланда, где они тогда отдыхали.
Затем известный рэпер залег на дно. Как выяснилось позже, он оказался в больнице. Недавно он вышел на связь и даже позвонил скучающему сыну. Кстати, об этом рассказала сама Айза, которая на своей странице в социальной сети неоднозначно отвечала поклонникам на вопросы о разводе Гуфа с Юлией и наличии у него новой женщины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза в ходе беседы с поклонниками приоткрыла дверцу и немного рассказала о личной жизни.
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