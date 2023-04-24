«Эти вещи от меня прятали»: МакSим вышла на связь впервые после скандала с концертами

МакSим впервые вышла на связь с фанатами после скандала с сорванными концертами

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

Известная артистка впервые за долгое время опубликовала историю в своем блоге.

После затишья певица МакSим наконец-то опубликовала новую историю в своем личном блоге. Как отмечает издание 7Дней.ru, на фото много подарков от подопечных детской школы искусств.

По словам звезды, ученики передали ей мягкие игрушки и открытки некоторое время назад. Но администрация школы тщательно спрятала подарки от посторонних глаз и даже от самой певицы.

МакSим между тем была приятно удивлена такому вниманию от учеников и выразила им слова благодарности.

Instagram* / maksimartist

«Вот эти подарки были мне подарены учениками школы искусств и тщательно спрятаны администраторами от чужих глаз, даже от моих. Сейчас я их получила. И вместе с ними еще один праздничный день. Спасибо вам!» — сообщила МакSим в своем личном блоге.

Это первый пост в социальных сетях от певицы за большой промежуток времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица МакSим сорвала концерт в Сочи. Артистку обвиняли в алкогольном опьянении. Но она рассказала, что причиной такого поведения являются проблемы со здоровьем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.