Женщина устроила дебош во время рейса из Бангкока в Москву

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

По словам очевидцев, дебоширка перебрала с алкоголем и вступила в конфликт с бортпроводниками.

Многочасовой рейс «Аэрофлота» Бангкок — Москва превратился в сольное выступление одной из пассажирок. Пьяный перфоманс 28-летней женщины начался практически сразу после взлета.

Как рассказывают очевидцы, их попутчица сразу же начала распивать купленный крепкий алкоголь, ходить по рядам и искать единомышленников. А потом приняла еще и какие-то таблетки и у нее началась настоящая истерика. Женщина ругалась с бортпроводниками и пассажирами и предлагала им продолжить разборки после приземления.

Но задуманное реализовать ей так и не удалось. Стюардам пришлось связать дебоширке руки и ноги, а по прилете сдать ее в полицию.