«Зона мира»: антивоенные митинги охватили города Болгарии

Фото, видео: Ленкин Игорь/ ТАСС; 5-tv.ru

Самое крупное шествие с участием 12 тысяч человек прошло в Софии. Чего требуют протестующие?

В Болгарии прошли антивоенные митинги под лозунгом «Болгария — зона мира». Участники выступили против поставок оружия Украине и требовали закрыть базы НАТО на территории собственной страны.

Акции прошли в 32 городах, самая масштабная состоялась в Софии — к шествию присоединились около 12 тысяч человек. Манифестанты подписывали петицию о проведении референдума за мир и суверенитет, чтобы оградить Болгарию от вовлечения в сторонние конфликты и влияния стран Запала.

Как обещают организаторы, если власти не прислушаются к народу, то подобные митинги будут повторятся и дальше.