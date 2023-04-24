Зеленский заявил, что сдача Артемовска откроет плацдарм для наступления ВС РФ

Фото, видео: П/с главы ДНР Пушилина / ТАСС; 5-tv.ru

Украинский президент признал сложной ситуацию в городе для боевиков.

Отход ВСУ из Артемовска откроет России плацдарм для наступления, заявил президент Украины Владимир Зеленский иностранным СМИ.

Он признал, что ситуация в городе остается очень сложной для украинских военных, и сейчас Киев бросил все силы на подготовку контрнаступления. По словам Зеленского, если ВСУ не смогут удержать Артемовск, следующими городами их отступления станут Краматорск и Славянск.

Накануне стало известно, что российские штурмовые отряды в Артемовске потеснили противника сразу по нескольким направлениям, а также вклинились вглубь позиций украинских боевиков, которые обороняют дорогу на Часов Яр. В нашем Минобороны уверены, что взятие города вопрос времени. Российские подразделения сейчас контролируют около 90% его территории.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Ранним утром президент России Владимир Путин отдал приказ о ее начале. Решение о проведении СВО было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе.