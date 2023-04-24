ФСБ задержала желающего воевать на стороне ВСУ россиянина

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Мужчине грозит до 18 лет лишения свободы.

В Московском регионе сотрудники ФСБ задержали сотрудника ЧОП, захотевшего воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что основным мотивом для такого решения стало улучшение финансового положения. Кроме того, задержанный активно склонял к присоединению к ВСУ своих коллег.

«Установлено, что сотрудник ЧОП в целях улучшения своего материального положения высказывал намерения о поездке в зону боевых действий на Украине, где планировал принять участие на стороне ВСУ», — отметили в пресс-службе.

После задержания мужчина дал признательные показания. Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, направленных против безопасности России. За наемничество он может попасть в тюрьму на срок до 18 лет.

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