«Время действий»: марафон «Знание. Первые» стартовал по всей России

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Первую лекцию прочитал глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Какие еще сюрпризы ждали участников мероприятия?

В России стартовал глобальный просветительский проект — марафон «Знание. Первые». Он продлится три дня на площадках в Центральном манеже в Москве, а также в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске.

Два года назад по решению президента Владимира Путина было воссоздано всероссийское общество «Знание». И за это время более 50 миллионов человек стали участниками всевозможных масштабных мероприятий, лекций, встреч с уникальными людьми. Об этом, открывая марафон в Москве, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета российского общества «Знание» Сергей Кириенко.

«Этот пятый марафон называется „Время действий“. Почему? Потому что сегодня время вызова для нашей страны. Вы все прекрасно понимаете, что против России сегодня реально ведется война. Война горячая в зоне специальной операции. Война экономическая, потому что за всю историю человечества никогда такого количества санкций не было против одной страны», — отметил Кириенко.

Первую лекцию в Манеже прочел глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Темой его выступления стало прошлое, настоящее и будущее ядерных технологий в России.

«Хочу объединить три темы в нашем сегодняшнем разговоре — это история атомных знаний, это история атомных побед нашего народа, нашей страны, и это те возможности, которые есть у вас, у вашего поколения, чтобы продолжить эту историю, чтобы увеличить количество этих побед во всей сегодняшней сложной повестке дня — от нашего военного технологического суверенитета до повышения качества жизни людей», — заявил Лихачев.

В программе марафона — выступления около 200 известных спикеров. Их лекции будут транслироваться в прямом эфире на интернет-портале марафона, а также в группе общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте».